28 landen hebben betere cyberbeveiliging dan België

Singapore heeft zijn cyberbeveiliging het best op orde. De stadsstaat heeft de minste gaten in zijn verdediging en is dus het minst kwetsbaar. Dat blijkt uit een rapport van de internationale Telecommunicatie Unie (ITU), een organisatie van de Verenigde Naties.

Daarin werden 194 landen beoordeeld en gerangschikt. De onderzoekers keken onder meer naar nationaal beleid, naar juridische aanpak en naar de organisaties die zich bezighouden met cyberveiligheid. Achter Singapore staan de Verenigde Staten, Maleisië, Oman en Estland.

In andere landen, ook in het Westen, laat de beveiliging vaak te wensen over. België staat pas op een 29ste plaats. Daarmee doen we het slechter dan Frankrijk (8ste), Groot-Brittannië (14de), Nederland (17de) en Duitsland (26ste). Ons land doet het wel beter dan twee jaar geleden, toen het nog op de 47ste plaats prijkte.

''Welvaart voedt cybermisdaad, maar het zorgt niet automatisch voor beveiliging'', concludeert de ITU. Volgens de unie zijn de landen zich niet genoeg bewust van de problemen en hebben ze niet genoeg kennis en mankracht om die aan te pakken. Alles staat bloot aan gevaar en alles kan in verkeerde handen komen, aldus de VN-organisatie.

In de onderste regionen vinden van de rangschikking vinden we Vaticaanstad (186ste op 194 landen). Geen enkel land deed het echter slechter dan Equatoriaal-Guinea, die de nulscore krijgt op cyberbeveiliging.