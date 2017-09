3.000 iPads voor Waalse scholen

Het project 'Ecole Numérique' werd opgestart in 2011, en is een initiatief van de Waalse Regering, de Federatie Wallonië-Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. Ecole Numérique wil innovatieve toepassingen op het vlak van informatietechnologie en communicatie integreren in het onderwijs. Niet enkel om leerlingen te stimuleren bij algemene vakken zoals rekenen, maar ook om te zorgen voor een beter bewustzijn van digitale media en informatica.

Waalse onderwijsinstellingen - van kleuter- tot middelbare scholen - mochten in deze context zelf pilootprojecten insturen. Vijfhonderd scholen werden geselecteerd om hun ideeën uit te werken. Hiervoor krijgen ze media-apparatuur naar keuze. Switch, dat sinds de overname van easy-m vorig jaar de grootste Apple-verdeler in België is, wordt een van de belangrijkste in het 'partners Ecole Numérique'-project. In eerste instantie zal het bedrijf 3120 iPads en 140 MacBook Pro's aanleveren.

CEO Rik Vrancken is erg opgetogen over de samenwerking, die afgesloten is voor een periode van vier jaar: "Onderwijs is voor ons een erg belangrijke sector. Omdat het een project is waar alle Waalse scholen in kunnen stappen, is de kans reëel dat in de toekomst nog meer Apple-toestellen moeten geleverd worden. De scholen kunnen die immers kopen aan voordelige tarieven."