37 nieuwe projecten moeten digitale kloof dichten

Voor de tweede projectoproep van het fonds dienden 162 organisaties een kandidaatsdossier in, vijftig meer dan bij de eerste oproep. Een jury selecteerde 37 projecten, 21 Nederlandstalige en 16 Franstalige, die elk maximum 500.000 euro ontvangen. In totaal wordt 5,63 miljoen euro uitgetrokken, maakte de Koning Boudewijnstichting vrijdag bekend.

De meeste projecten zijn gericht op opleiding en vorming. De steun van het fonds willen ze onder meer gebruiken om materiaal aan te kopen en opleiders en coördinatoren te betalen.

"De digitale revolutie is een kansenrevolutie", zegt De Croo, die van het versteken van digitale vaardigheden een beleidsprioriteit heeft gemaakt. "Iedereen kan het in de digitale wereld maken als je maar de juiste vaardigheden hebt. Daarom is het zo belangrijk dat we met het Digital Belgium Skills Fund investeren in maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren."