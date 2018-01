3D-geprinte medicatie helpt ruimtevaart en ontwikkelingslanden

Onderzoekers van de universiteit van Glasgow hebben bijna zes jaar gewerkt aan een methode om geneesmiddelen te kunnen maken met behulp van 3D-printers. Ze maakten daarbij gebruik van kant-en-klare 3D-printers die elk zo'n 2.000 dollar hebben gekost. De wetenschappers vergelijken de manier waarmee ze chemie willen digitaliseren, met de wijze waarop mp3-spelers destijds muziek omzetten in digitale code.

3D-printen in het ISS

Reactionware, zo noemen de wetenschappers hun uitvinding, bevat kleine chemische vaten waarin vier mogelijke chemische reacties kunnen plaatsvinden. Die reacties gebeuren volgens een vast plan van twaalf stappen, waaronder filtering en evaporatie. Wetenschappers zijn er bijvoorbeeld met hun tests in geslaagd om de spierontspanner 'baclofen' te maken.

Zolang alle bestanddelen van een medicijn beschikbaar zijn, dient de Reactionware als een mobiel laboratorium waarmee dokters zelf medicijnen kunnen ontwikkelen. De onderzoeker van Glasgow zien heel specifieke toepassingsmogelijkheden voor hun uitvinding. De ruimtevaartorganisatie NASA is bijvoorbeeld op zoek naar een oplossing waarmee het vanaf het ISS geneesmiddelen zou kunnen maken. Volgens de onderzoekers zou productie aan de hand van een 3D-printer de oplossing kunnen bieden.

Nepmedicatie

Daarnaast hopen de wetenschappers dat Reactionware ook in ontwikkelingslanden veel zal kunnen betekenen. Nepmedicijnen zijn namelijk een ernstig probleem in derdewereldlanden. Vaak gaat het om geneesmiddelen waarbij een actieve stof ontbreekt, of waarbij die stof zelfs geheel is vervangen door een totaal ander bestanddeel. Volgens de onderzoekers van Glasgow zou Reactionware slechts geneesmiddelen kunnen bereiden volgens één bepaald recept, en elk toestel kan ook maar één specifiek medicijn maken.

Hoewel tests voorlopig op positieve resultaten wijzen, is het project voorlopig nog in de onderzoeksfase. Het is niet de eerste keer dat 3D-printers worden ingezet in de medische wereld. Eerder slaagden wetenschappers er ook al in om menselijk weefsel te printen.