4,5G-netwerk in België breidt uit

4,5G is een tussenstap tussen 4G+, dat in 2015 ontrold werd in de grote steden van het land, en 5G, dat niet verwacht wordt voor 2020. Het netwerk moet in theorie mobiel dataverkeer mogelijk maken van 900 megabit per seconde, daar waar 4G en 4G+ respectievelijk goed zijn voor snelheden van maximum 150 Mbps en 225 Mbps, legt Proximus uit.

De technologie moet een antwoord bieden op de exponentiële uitbreiding van dataverkeer. Volgens de operator kan het verbruik daarvan in de Europese Unie tien keer hoger worden dan de huidige cijfers.

"Tijdens het concert van U2 in Brussel bijvoorbeeld, hebben we een enorm gebruik van mobiele data vastgesteld, vooral op Facebook Live", zegt Haroun Fenaux, woordvoerder van Proximus. Volgens Ferroun werd er een verbruik opgetekend van 1TB (= 1.000 GB) op 4 uur tijd, waarvan 90 procent via 4G.

4,5G moet gulzige applicaties, zoals 360 gradenfilmpjes, beter laten functioneren. Een film zal bijvoorbeeld gedownload kunnen worden in enkele seconden en ook navigatie zal ultrasnel zijn.

Het centrum van Charleroi, Antwerpen en Gent zijn eerst aan de beurt. Andere grote steden, zoals Luik en Namen volgende komende maanden, aldus Proximus. Brussel niet, vanwege de strenge normen die in de hoofdstad van kracht zijn.

Orange & Telenet

Bij Orange wordt 4,5G progressief ontrold op plekken "waar de capaciteit cruciaal is". Bijvoorbeeld op 'hotspots' aan de kust, voetbalstadions en trekpleisters in Gent, Leuven, Luik, Namen, Antwerpen, en ook in Brussel.

Bij Telenet klinkt het dat de technologie al aanwezig is in de meeste grote steden in Vlaanderen, maar ook in enkele stedelijke gebieden in Wallonië. De komende maanden volgt uitbreiding.

Niet voor alle smarpthones

Enkel wie een smartphone heeft die compatibel is, kan het 4,5G-netwerk gebruiken. Op de Belgische markt zijn daarvoor al een aantal toestellen beschikbaar; onder meer de Samsung Galaxy S8, de P10 Plus van Huawei of de Xperia XZ Premium van Sony.