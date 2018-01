430 miljoen euro verduisterd in 'grootste cryptohack ooit'

Bij een hack van het Coincheck-platform is eind januari zo'n 430 miljoen euro aan cryptogeld gestolen. Het gaat om geld op de NEM blockchain, een van de minder bekende munten. Het platform heeft transacties voor alle munten behalve bitcoin opgeschort, terwijl het uitzoekt hoe het nu verder moet. Coincheck zegt dat het het adres heeft waarnaar de munten werden gestuurd, en het probeert nog om ze te recupereren. Het platform heeft ook al beloofd dat het gedupeerde klanten zal compenseren. Of het genoeg geld heeft om dat ook waar te maken, is een andere zaak.

Meer dan MtGox

De gestolen munten zaten volgens Coincheck in een 'hot wallet', een deel van de site dat in contact staat met het internet. Dit in tegenstelling tot fondsen die in een 'cold wallet', offline bewaard worden. Het gaat waarschijnlijk om de grootste diefstal van cryptomunten ooit. Dat record stond tot voor kort op naam van MtGox, ook een Japans platform. Het bedrijf stortte in elkaar nadat het in 2014 moest toegeven dat zo'n 300 miljoen euro van zijn netwerk (grotendeels uit 'cold wallets') was verduisterd. Met de val van MtGox ging meteen ook een groot deel van de digitale munteconomie de dieperik in. Dat lijkt deze keer echter niet te gebeuren. Na de aankondiging van de hack ging de waarde van NEM met 11 procent achteruit, en die van andere munten zakten ook enkele percentages. Maar de markt is ondertussen min of meer teruggekrabbeld.

Regulering

Blijft wel het punt dat deze hack de zoveelste in het rijtje is, deze keer met een bijzonder grote buit, wat overheden misschien aanstuurt om strenger op de verschillende platformen en transacties toe te zien. De financiële waakhond in Japan gaat alvast alle platformen voor cryptomunten in het land extra inspecteren. Japanse autoriteiten eisen van Coincheck een uitgebreid rapport, en verbeteringen om herhaling te voorkomen.

In Japan is cryptogeld bijzonder populair, en na de hack van Mt. Gox werd wetgeving geïntroduceerd om de ruilplatformen enigszins te controleren. Het was daarbij een van de eerste landen die regulering voor de munt probeerde uit te schrijven.