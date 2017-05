44 Limburgse gemeenten bouwen aan 'Smart Regio Limburg'

Rond smart cities is een heuse wildgroei aan lokale initiatieven en technologische oplossingen ontstaan: geen evidentie dus voor burgemeesters en schepenen om de juiste keuzes te maken. De vraag rijst bovendien hoe 'slim' één stad of gemeente op zichzelf kan zijn? In Limburg maken 44 steden en gemeenten daarom alvast werk van schaalvergroting. Zij verenigen zich in het Smart Regio Limburg (S-LIM) project: een samenwerkingsverband om tot één grote slimme regio te komen en versnippering te vermijden.

S-LIM voorzitter Raf Drieskens geeft een voorbeeld: "Een thema als mobiliteit kan je als stadbestuur niet in je eentje oplossen, mobiliteit houdt immers geen rekening met gemeentegrenzen. Daarom kiezen we ervoor om met de Limburgse steden en gemeenten het goede voorbeeld te geven en samen te werken." Naast mobiliteit - denk bijvoorbeeld aan één slimme app voor alle vrije parkeerplaatsen in Limburg - wordt als eerste mogelijke toepassing ook naar slim straatmeubilair als verlichting gekeken.

TomorrowLab als innovatieconsultant

S-LIM zal de rechtsvorm aannemen van een cvba met 50/50-inbreng van Nuhma en Intermedia, beide voor 100% in handen van de Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. TomorrowLab TomorrowLab - de strategische innovatieconsultant en spin-off van Living Tomorrow - zal de steden en gemeenten helpen een visie te ontwikkelen en ervoor zorgen dat leer- en praktijkervaringen permanent worden uitgewisseld. Een bevraging door de Universiteit van Luik wees begin dit jaar nog uit dat de meeste steden en gemeenten nog geen strategie hebben uitgewerkt om hun stad future-proof te maken.

Volgens de initiatiefnemers is het de eerste keer in Europa dat zoveel steden en gemeenten de krachten bundelen rond smart cities. Overigens wil Vlaanderen zelf ook werk maken van standaardisering. Zo werd eind vorig jaar nog het Smart Flanders-programma boven de doopvont gehouden. Dat moet 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel gezamenlijk ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Het ondersteuningsprogramma loopt tot eind 2019. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) Onderzoekscentrum wees daarvoor een subsidie van 1 miljoen euro toe aan onderzoeksinstelling imec. Het Smart Flanders project zet in op het standaardiseren van smart city-data en het koppelen van die kwaliteitsvolle open data aan toepassingen die het internet of things ons biedt: denk aan slimme camera's, aan elkaar gekoppelde sensoren e.d. Voor die eigenlijke toepassingen kijkt Homans naar de private (app)ontwikkelaars.