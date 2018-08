4C breidt uit met Scandinavische overname

"Met 3C Consult in onze groep hebben we de kritieke massa om door te groeien in Europa, onze positie in de Nordics te versterken en pan-Europese klanten te bedienen met lokale experten in Denemarken en Zweden," zegt Johan Van Genechten, groep CEO van 4C.

4C omschrijft zichzelf als de grootste onafhankelijke Salesforce-consultant in Emea. Het bedrijf bestaat sinds 1997 en telt 270 mensen in Europa. De afgelopen drie jaar nam het onder meer CloudSocius in Groot Brittannië en Neoxia in Frankrijk over.

Nu gaat de overnametocht noordwaarts waar het 3C Consult, eveneens een Salesforce-specialist overneemt voor een onbekend bedrag. Het team telt 16 mensen en werkt sinds 2008 vanuit Kopenhagen, met een vestiging in Kiev.