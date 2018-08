'5G-smartphones pas tegen 2021 mainstream'

Dat zegt marktonderzoeker Digitimes. De organisatie, die doorgaans goed ingelicht is over de Aziatische markt, zegt dat de eerste toestellen al in 2019 op de markt komen, maar dat het om amper een miljoen toestellen zal gaan. Ter vergelijking, vandaag worden er 383,5 miljoen smartphones per kwartaal verkocht volgens Gartner.

In de daaropvolgende jaren zal het aandeel van 5G-toestellen toenemen. Tegen 2022 verwacht de organisatie dat 18 procent van de smartphones 5G zal hebben.

Maar Digitimes waarschuwt ook voor de nood om te optimaliseren. Omdat 5G-toestellen millimeter waves moeten ondersteunen, die voor snel internet over een korte afstand kunnen zorgen, hebben de toestellen maar liefst 8 antennes nodig. Dat zorgt er voor dat de omvang en het stroomverbruik van toekomstige smartphones momenteel nog obstakels zijn.