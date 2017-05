600 000 Belgen kunnen volgende week niet meer bellen

Het bannen van de anonieme simkaarten is een maatregel in de strijd tegen terreur. Van de 3,1 miljoen actieve kaarten, zijn er intussen 2,5 miljoen geregistreerd, aldus De Croo (Open Vld).

De deadline voor registratie ligt op woensdag 7 juni. "Registreren kan makkelijk en snel via de gsm-operator, onder meer door het herladen van de simkaart met een bankkaart, via online registratie met een elektronische identiteitskaart en bijhorende pincode, of in de telefoonwinkel van de gsm-operator", verduidelijkt de minister. Niet-geregistreerde kaarten zullen geblokkeerd worden. Heractiveren met behoud van nummer en belwaarde kan nadien wel, al waarschuwde De Croo dat er op 7 juni mogelijk lange wachtrijen zullen opduiken aan bepaalde belwinkels.

Eerder vond parlementslid Veli Yüksel (CD&V) dat de minister uitstel zou moeten geven, maar De Croo is dat niet van plan. "De maatregel is al lang bekend", zei hij.