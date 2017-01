7 tech-quotes die we niet meer willen horen in 2017

"We don't live in an era of change, but a changing of era's"

Deze quote hoorden we onder meer van een Belgische bankier en een topman van een Amerikaans IT-bedrijf. In beide gevallen wijzen ze op de snelle veranderingen in de sector, onder meer richting IoT, kunstmatige intelligentie, big data en zoveel meer.

Maar klopt dat wel? Artificial intelligence zal onze manier van werken en interageren met computers veranderen. Maar het tijdperk van computers is al even bezig. Dat van het internet ook en zelfs dat van het sociaal interageren via een computer (hallo daar, Facebook) ook.

De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren zijn, hoe wonderbaarlijk ook, vooral een nieuwe stap in computing gecombineerd met connectiviteit en communicatie. Tot robots de maatschappij overnemen en ons tot hun gevangenen ketenen blijven we dus nog wel even in het huidige tijdperk. Dat van de mens die steeds betere computers maakt.

"De klant staat centraal" / "It's all about the customer"

Een bedrijf dat zijn klant niet centraal stelt, of die klant niet tenminste probeert tevreden te houden, kan maar beter de deuren sluiten. Als uw bedrijf winst wil maken dan lijkt dit toch het absolute minimum. Dat we die zin een aantal keer moesten aanhoren deed ons dan ook vooral afvragen wat het bedrijf anders had gedaan?

Natuurlijk zijn er nog andere stakeholders in een bedrijf, zoals de werknemers, partners en de aandeelhouders. Een stabiel bedrijf moet ook in die partijen voldoende investeren. Maar dat klinkt iets minder mooi naar buiten toe.

Zeg niet product maar 'solution'

Geen letterlijke quote maar wel een trend van de laatste jaren. Oplossing klinkt nu eenmaal veel vrolijker dan product. Een oplossing helpt je vooruit en een product is iets waar je voor betaalt. Spoiler alert: je betaalt ook voor een oplossing, en als die oplossing een service is, dan betaal je waarschijnlijk zo lang je het gebruikt.

We willen bedrijven dit pleziertje wel gunnen, al blijven we ons afvragen waarom sommige producten nog steeds zoveel consultancy, implementatie en onderhoud nodig hebben vooraleer ze echt een solution zijn.

"Wij zijn de Uber/AirBnB/Tesla van de..."

De vergelijking horen we te pas en onpas bij (startende) bedrijven en we begrijpen het perfect. Tesla, Uber en AirBnB zijn voorbeelden van ofwel disruptieve businessmodellen of technologie waar we binnenkort niet meer zonder kunnen.

Maar de realiteit is dat de meeste bedrijven die de vergelijking maken 1) niet op dezelfde berg geld zitten als Uber. 2) Niet op dezelfde manier wereldwijd aanwezig zijn als AirBnB en 3) Geen totaal geschifte maar toch hyper intelligente geniale serieondernemer als Elon Musk als ceo hebben. Enkele jaren geleden werden trouwens nog Google en Facebook in dit citaat gebruikt.

In het geval van Uber moeten we daar nog aan toevoegen dat het bedrijf al jaren miljarden dollars verliest en in verschillende landen, waaronder België, werd teruggefloten door de rechtbank of bestaande wetgeving.

In dezelfde categorie: "Wij zijn het Silicon Valley van..." maar dan voor steden en bedrijfscampussen.

"Dit bespaart bedrijven veel geld"

Telkens een bedrijf zijn productportfolio (excuseer, solutions) vernieuwt, klinkt het dat door product X te gebruiken een bedrijf minder van andere producten moet kopen, minder werkuren moet investeren en veel meer kan doen dan het in de afgelopen tien jaar samen kon.

We willen niet ontkennen dat nieuwe producten doorgaans meer en sneller werken dan hun voorgangers. Maar in die redenering moeten we bijna geloven dat je elk jaar drie miljoen bespaart door een miljoen uit te geven. Tenminste tot volgend jaar wanneer je door twee miljoen te investeren er zes kan besparen.

Onze tip: wacht tot volgend jaar, dan komt er misschien wel iets beters uit. En hou daarbij ook rekening met de addertjes onder het gras. Zal dit hooggeavanceerd systeem ook met uw bestaande infrastructuur werken? Is de beloofde winst ook van toepassing op uw infrastructuur of businessmodel? Hangt u vast aan licenties van de leverancier? En kan u er snel weer vanaf als die zijn serviceprijzen plots optrekt?

"We concurreren niet met *grootste concurrent* maar met *startup app*"

Deze is vergelijkbaar met de uitspraak 'we zijn de Uber van..' en moet klanten of investeerders vooral duidelijk maken dat het bedrijf zich niet wil meten met de bestaande machten, maar de nieuwe hippe spelers die mogelijk binnen enkele jaren de markt domineren.

Dat is op zich een goede zaak want bedrijven moeten beseffen dat hun uitdagers niet per se de bedrijven in hun eigen verticaal segment zitten. Maar de realiteit is dat die startup minder bagage meesleept en dus sneller in andere richtingen kan bewegen. Het vraagt voor bestaande bedrijven veel meer energie om zich heruit te vinden dan voor een startup zonder oude productlijnen, legacy IT of de plichten van kwartaalcijfers. We willen deze quote dus niet helemaal afschieten, maar net zoals bij de besparingsbelofte hierboven speelt er meer mee dan goedbedoelde intenties

"Digitale transformatie is..."

Digitalisering, disruptie, interne startups, we gaan de termen nog vaak horen de komende jaren en ja, ze zijn belangrijk. Maar we worden er zo vaak mee om de oren geslagen dat we soms twijfelen of een bedrijf effectief digitaal zal transformeren, of hooguit een paar modewoorden het businessplan heeft verwerkt.

Afgaande op wat we de afgelopen twaalf maanden hebben gehoord is digitalisering geen product. Het is evenmin een solution want digitaal betekent niet noodzakelijk dat de bestellingen binnenrollen. Wel zullen ze makkelijker, anders en met minder gedoe binnenrollen.

Wat voor uw bedrijf belangrijk is, kan totaal verschillen van wat een futuroloog, een IT-speler of zelfs een directe concurrent aanprijst. Bekijk of technologie zoals IoT, Cloud of big data en kunstmatige intelligentie nuttig zijn in uw bedrijf. Wees pragmatisch, maar laat u niet gek maken door het brede (en vaak nog onbekende) aanbod. Zeg ja tegen digitalisering, maar zeg niet ja op alles wat hippe modewoorden bevat.