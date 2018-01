76 procent van Belgische CEO's zijn bang voor AI en technologische veranderingen

Belgische bedrijfsleider behoren tot de meest positieve op het gebied van vertrouwen in de mondiale economie. 63 procent ven de Belgische CEO's meent vertrouwen te hebben in de wereldeconomie, tegenover een gemiddelde 57 procent wereldwijd. Het is opmerkelijk dat die score aanzienlijk hoger ligt vergeleken met vorig jaar, toen nog maar 44 procent zijn vertrouwen uitdrukte tegenover accountantadviseur pWc.

Technofobie

Op het gebied van technologische verandering, zijn de Belgen minder optimistisch dan hun collega's. 76 procent van onze bedrijfsleiders noemt de snelheid waarmee technologie verandert: 'een grote zorg'. Daarbij komt nog dat de CEO's in België zich meer zorgen maken dan hun buitenlandse collega's over de beschikbaarheid van digitale vaardigheden, bij zowel de beroepsbevolking als op leiderschapsniveau.

Cijfers tonen dat 34 procent (22 procent wereldwijd) zich zorgen maakt over de beschikbaarheid van digitale vaardigheden bij gewone werknemers, tegenover 29 procent (22 procent wereldwijd) die zich zorgen maakt over leiders.

Werknemers omscholen

PWc verklaart dat de angst voor snelle economische verandering bij bedrijfsleiders voor een groot stuk te wijten is aan de opkomst van artificiële intelligentie (AI). Dat komt omdat de toenemende implementaties van AI en automatisering rechtsreeks impact kunnen hebben op de werknemers. De meeste Belgische CEO's (63 procent) voelen zich naar eigen zeggen verantwoordelijk voor het omscholen van werknemers wiens functie wordt vervangen door technologie.

PWc heeft onderzoek gedaan naar de meningen van bedrijfsleiders over de hele wereld. Het voerde 1.293 interviews uit in 85 landen, waarvan 38 in België.