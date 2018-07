'91 procent van het inlogverkeer bij retailers komt van hackers'

Volgens een rapport van beveiligingsbedrijf Shape Security komt 91 procent van de inlogtraffiek van online retailers van hackers. Bij luchtvaartmaatschappijen is dat zestig procent, 58 procent voor consumentenbanken en 44 procent bij hotels. De data die ze daarvoor gebruiken komt doorgaans van gestolen data die te vinden is op het dark web.

Het onderzoek van Shape Security, dat navraag deed bij eigen klanten, beperkt zich hoofdzakelijk tot de Amerikaanse markt. Of die cijfers dus ook voor Europese webshops gelden is dus niet zeker.

Proberen in te loggen met gestolen data blijft vrij succesvol. In drie procent van de gevallen raakt een hacker binnen. Vanaf daar is het grijpen wat er te grijpen valt: kopen met bewaarde betaalgegevens, miles van luchtvaartmaatschappijen uitgeven of overnachtingen boeken.

Dat brengt stevige kosten met zich mee. Het rapport schat het jaarlijks verlies voor de retailsector op zes miljard dollar per jaar. Voor banken ligt dat op 1,7 miljard per jaar. Luchtvaartmaatschappijen en hotels verliezen respectievelijk driehonderd en vierhonderd miljoen dollar per jaar.