Aandeel Facebook in vrije val

Het lijkt erop dat de Facebook door Wall Street wordt afgestraft na tegenvallende kwartaalcijfers, onder meer door het Cambridge Analytica schandaal. Het bedrijf toonde donderdag zijn kwartaalcijfers, en het blijft groeien, maar doet dat minder snel dan verwacht.

Het aandeel van Facebook sloot de dag af op een min van 19 procent, waardoor circa 120 miljard dollar aan beurswaarde is verdampt. Dat zou meteen een record zijn: het is de zwaarste val van een aandeel op één dag in de geschiedenis van de Amerikaanse beurs.

Vooral de melding, van Facebook CFO David Wehner, dat er ook de volgende paar kwartalen geen gigantische groei moet worden verwacht, lijkt te zorgen voor lichte paniek bij de aandeelhouders.