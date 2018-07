Aandeel Twitter onder druk door terugval gebruikers

Het socialemediabedrijf boekte nochtans winst in het derde kwartaal, maar zag het aantal gebruikers teruglopen. Ook voor het volgende kwartaal verwacht Twitter dat het aantal actieve gebruikers zal afnemen. Het bedrijf wijt dat deels aan de strijd tegen nepaccounts, trollen en spam.

Twitter boekte eind vorig jaar voor het eerst winst en zet die lijn dus voort. De omzet ging de voorbije maanden met bijna een kwart omhoog tot 710,5 miljoen euro. Onder de streep bleef daarvan 100,1 miljoen euro over. Dat is met name te danken aan de toegenomen advertentie-inkomsten.