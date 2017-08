Aandeelhouders vragen Toshiba om failliet te gaan

Toshiba is in de problemen gekomen door enkele boekhoudschandalen en een rampzalige overname van Amerikaanse atoomcentrales. Om terug aan geld te komen, probeert het bedrijf nu zijn NAND flash-afdeling te verkopen. Daarmee wil Toshiba alvast 2,2 miljard dollar binnenhalen. Niet genoeg om de put te vullen, maar misschien wel genoeg om te overleven. De overname komt echter zelf enkele struikelblokken tegen, in de vorm van Western Digital. Dat heeft een deel van Toshibas halfgeleiderfabriek in handen, en eist inspraak in de overnamegesprekken. De twee bedrijven hebben elkaar voor de rechtbank gesleept en terwijl hun advocaten die vechtscheiding proberen uit te klaren, raakt bij Toshiba het geld op. De rechtszaken kunnen wel eens 16-24 maanden duren, en dat is veel langer dan Toshiba heeft om nieuw kapitaal te zoeken.

Crediteuren (zoals grote banken en aandeelhouders) zouden nu Toshiba aansporen om toch aan faillissement te denken, iets wat voor een Japans bedrijf een stevige schande betekent. Maar zelfs met een faillissement zouden de problemen niet van de baan zijn. In de VS heeft het bijvoorbeeld al beloofd 5,85 miljard dollar te betalen om de schulden van zijn nucleaire divisie af te betalen. Een bankroet zou ook de verdere opruiming van de Fukushima Daiichi nucleaire reactor kunnen vertragen. Die reactor raakte beschadigd tijdens een tsunami in 2011 en Toshiba helpt mee met de werkzaamheden om data over de ramp te verzamelen.