Aangetekende brief kan voortaan digitaal

Het Waals-Brabantse IPEX lanceert met zijn elektronisch aangetekende zending een goedkoper alternatief voor de klassieke aangetekende brief. Die heeft sinds enkele maanden dezelfde bewijskracht rond de identiteit van verzender en ontvanger en is dus ook rechtsgeldig.

De dienst zelf is enkel beschikbaar voor bedrijven. Om te verzenden volstaat de installatie van een plug-in in Outlook of een XML-oplossing voor grotere volumes. Particuliere gebruikers kunnen de mails wel gewoon ontvangen en lezen. De digitale zendingen hebben ook track&trace ingebouwd. De technologie die IPEX gebruikt is Aangetekend Mailen van het Nederlandse bedrijf Aangetekend BV.

Voor een standaard aangetekend schrijven via Bpost betaal je 5,30 tot 6 euro. De digitale methode kost vandaag 0,230 tot 0,6970 euro afhankelijk van de grootte en hoeveelheid zendingen.

De dienst is daarmee vooral een concurrent van Bpost, dat in zijn jaarverslag van 2015 al waarschuwde dat een e-mail hetzelfde wettelijk statuut geven als een aangetekende brief een invloed kan hebben op de activiteiten van het bedrijf.