Aanraken gsm tijdens het rijden niet (altijd) verboden in Nederland

De kwestie draait om een automobilist die in Sneek een boete van 230 euro had gekregen omdat hij een gsm in een handsfreehouder bediende. Hij stapte naar de kantonrechter. Die oordeelde dat aanraken gelijkstaat aan het vasthouden van een telefoon, wat verboden is.

Het hof is het daar niet mee eens en zet een streep door de boete. 'Uit deze uitspraak kan niet worden opgemaakt dat het bedienen van een mobiel in een houder altijd mag', onderstreept persraadsheer Leo Wemes. 'Het begrip vasthouden heeft een beperkte betekenis. Om de wet op dit gebied op te rekken, is niet de taak van het hof. Er zullen altijd omstandigheden zijn waarbij het bedienen van een telefoon in een houder wel strafbaar is. Bijvoorbeeld als gedragingen leiden tot een ongeluk. Ik zou het dan ook niemand aanraden om rare capriolen met een mobiel in een houder te gaan uithalen.'

De bestuurder en het Openbaar Ministerie waren in beroep gegaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Het OM wilde een duidelijker beeld van wat strafbaar is bij het gebruik van mobieltjes achter het stuur.

België

Volgens de Belgische wegcode mag een bestuurder 'geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt', technisch gezien mag een smartphone dus wel al rijdend gebruikt worden zolang die in een handsfreehouder zit. Daarbij komt wel dat een bestuurder volgens de wegcode ook 'steeds in staat moet zijn om alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig in de hand te hebben'. Met andere woorden, leidt een smartphone je af waardoor je het voertuig niet meer in de hand hebt, dan bega je wel degelijk een overtreding.