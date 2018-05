Aantal contactloze betalingen voorbije jaar bijna verdrievoudigd

"We geloven dat contactloos betalen meer en meer de trend wordt op vlak van kaartbetalingen. De laatste jaren introduceerden meer en meer banken de contactloze kaart", zegt Tim Meersschaut van CCV. Contactloze betalingen zijn betalingen met een kaart of smartphone waarbij er een contactloze verbinding wordt gemaakt met de betaalterminal. Bij kleine bedragen tot 25 euro wordt er geen pincode gevraagd.

Bankenfederatie Febelfin is tevreden met de stijging. "Als sector vinden we het een goede zaak dat er ook in België meer betalingen contactloos gebeuren, en we zijn blij dat deze nieuwe technologie ook positief wordt ontvangen door de consument," zegt woordvoerster Isabelle Marchard.

Nog veel groeimarge

Febelfin ziet wel nog ruimte voor verbetering, want zoals ook CCV aanhaalt, gebeuren in onze buurlanden al veel meer betalingen contactloos. "In Nederland was eind vorig jaar 49 procent van de kaartbetalingen contactloos, dus er is in België nog een grote groeimarge," aldus Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand. "We hinken nog steeds achterop in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland, maar we halen toch terrein in," zegt Tim Meersschaut van CCV.