Aantal ICT-ers in België daalt

De cijfers zijn afkomstig van Eurostat en benadrukken dat er sinds 2011 een pak informatici zijn bijgekomen, zowel in de EU als in België. In de EU zijn dat er vandaag 8,2 miljoen, ten opzichte van 6,4 miljoen in 2011. Voor ons land stijgt dat aantal in dezelfde periode van 159.200 naar 193.800 ICT'ers, een impressionante stijging op het eerste zicht.

Maar die stijging is relatief als je weet dat Eurostat in zijn cijfers voor 2014 melding maakte van 199.700 ICT-specialisten voor ons land, 5.900 mensen meer dan vandaag. Op Europees niveau gaat de teller wel omhoog, van 7.997.000 naar 8.211.400 om precies te zijn. Procentueel ten opzichte van het totaal aantal werknemers zakt het aantal Belgische informatici van 4,4 procent in 2014 naar 4,2 procent in 2016.

Als we de kaart van Europa verder bekijken dan valt op dat Finland en Zweden in verhouding het meest aantal ICT'ers hebben, respectievelijk 6,6 procent en 6,3 procent van het totaal aantal werknemers.

Te weinig vrouwen

Eurostat merkt op dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigt in de sector. In België is 85,9 procent van de IT'ers een man, tegenover 14,1 procent vrouwen. Daarmee doen we het slechter dan Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en eindigen we iets hoger dan Luxemburg.

Bulgarije telt in verhouding het meest aantal vrouwelijke IT'ers maar zelfs hier gaat het slechts om 30,2 procent.