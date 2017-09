Aantal inschrijvingen voor technologiestudies stijgt niet meer

Enkele weken voor de start van het nieuwe academiejaar telt Agoria 7.357 ingeschreven generatiestudenten, ongeveer evenveel als op hetzelfde moment een jaar geleden. "Het aantal inschrijvingen voor technologiestudies belandt vandaag terug op een status quo, na enkele jaren van stijging", leidt Agoria daaruit af. De organisatie verwacht op een eindcijfer van circa 9.000 uit te komen (vorig jaar 9.047, in 2015 waren het er 8.310).

Volgens Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen, "associeert het grote publiek de technologierichtingen blijkbaar nog te weinig met boeiende, maatschappelijk relevante jobs". Hij is er nochtans van overtuigd dat het tegendeel waar is: "Technologie is juist dé sleutel naar de oplossing voor onze grote maatschappelijke uitdagingen: energie, klimaat, gezondheidszorg, mobiliteit, enz."

Bovendien heb je na technologische studies een grote kans om werk te vinden: er zijn momenteel bijvoorbeeld 9.000 vacatures voor ICT'ers en 5.000 voor ingenieurs.Agoria richt zich ook specifiek tot vrouwen. Zij maken slechts 11 procent uit van het voorlopige aantal inschrijvingen.