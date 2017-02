Aantal IoT-toestellen verdubbelt in komende drie jaar

Die 8,4 miljard toestellen zijn goed voor zo'n 1,69 biljoen dollar. Zo'n 63 procent van die toestellen zijn bestemd voor de consumentenmarkt, de rest gaat naar zakelijke toepassingen. Al zijn die zakelijke toepassingen op dit moment wel goed voor 57 procent van de uitgaven in het segment. We kopen dus meer consumenten-IoT, maar geven meer uit aan IoT op de zakelijke markt.

De cijfers zijn afkomstig van analistenbureau Gartner dat opmerkt dat het aantal toestellen tussen 2016 en 2017 met 31 procent zal stijgen. Al zitten we nog niet aan de piek want tegen 2020 zal dit volgens hen oplopen tot 20,415 miljard toestellen, goed voor een omzet van 2,926 biljoen dollar.

Gartner verwacht de komende jaren dus een flinke groei voor IoT. Al gaat het hier ook om geconnecteerde systemen voor in de wagen, settopboxen en slimme elektrische meters, dingen die we vandaag al in veel huishoudens terugvinden.