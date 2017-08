Aanwijzing voor gezichtsherkenning in iPhone 8

De doorgans goed ingelichte Troughton-Smith heeft een versie van iOS in handen die specifiek is gemaakt voor Apples nog uit te brengen HomePod-speaker. Afgelopen week haalde hij uit die iOS-versie al informatie over de slimme speaker, maar nu heeft de ontwikkelaar ook hints gevonden naar functies die waarschijnlijk in de iPhone 8 zitten. Gezichtsherkenning is zo'n functie. Die gezichtsscanner zou infraroodlicht gebruiken zodat de iPhone ook 's nachts kan worden geopend. In de bètaversie is ook een afbeelding terug te vinden van hoe de vermoedelijke iPhone 8 eruit moet gaan zien. Op het ontwerp is geen knop voor een vingerafdruksensor meer te zien.

Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO -- Guilherme Rambo (@_inside) July 31, 2017

Over de iPhone 8 - of hoe het apparaat ook mag gaan heten - doen de wildste geruchten de ronde, maar een van de meer hardnekkige geruchten gaat over het ontbreken van een Touch ID-vingerafdrukscanner. Apple wil van de knop op de voorzijde van de iPhone af waar de scanner in verwerkt is, maar zou nog geen alternatieve locatie voor de knop hebben gevonden. Het liefst wil Apple een virtuele scanner in het scherm van de iPhone verwerken, maar dat lijkt technisch nog niet haalbaar.

Onlangs dook het gerucht op dat gezichtsherkenning als alternatief gaat dienen en dat lijkt door Troughton-Smith nu te zijn bevestigd. Het is niet duidelijk of het om een iris-sensor of een 3D-sensor gaat. Een 3D-scan van het gezicht gebruikt meer datapunten en zou veiliger zijn dan een 2D-irisscan of een vingerafdruk. Er zouden echter nog problemen spelen om zo'n 3D-sensor goed te laten werken. Gewoonlijk presenteert Apple haar nieuwe iPhone in september, maar door softwareproblemen zou dat dit jaar wel eens later kunnen worden.