Aardobservatiesatelliet vannacht succesvol gelanceerd

De satelliet werd in een baan om de aarde gebracht door een Vega-draagraket. Een klein uur na de lancering werd de 1.1 ton wegende satelliet losgekoppeld van de raket.

Sentinel-2B is de vierde satelliet van het ambitieuze Copernicus-programma. Dat is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commisies en ESA om de aarde in beeld te brengen. Het moet zorgen voor accurate en betrouwbare informatie van het land, de zee en de atmosfeer. Die informatie is nodig voor beleidsbeslissingen in land- en klimaatverandering of rampenbeheer.

Tweelingbroertje

Sentinel-2B draait in dezelfde baan, maar aan de overzijde, van de identieke satelliet Setinel-2A. "Met de lancering van Sentinel-2B, krijgt Sentinel-2A nu een tweelingbroertje in de ruimte. Door de combinatie van beide satellieten kunnen we nu iedere vijf dagen bijna het hele aardoppervlak met een hoge resolutiesensor in beeld brengen", vertelt Josef Aschbacher, hoofd van ESA's aardobservatie-programma.

Met de hoge resolutiebeelden die de satellieten frequent doorsturen, kunnen veranderingen in het landschap goed geobserveerd worden. Op die manier kan een totaalbeeld verkregen worden van bijvoorbeeld ontbossing, van vervuiling in meren en kustwateren of van eventuele natuurrampen. De informatie zal ook van belang zijn voor toepassingen in de landbouw.

Delen "Er wordt iedere dag meer data gedownload door Sentinel dan dat er aan foto's wordt geüpload op Facebook."

De monitoring in hoge resolutie leidt ook tot gigantische hoeveelheden data. "De Sentinel-satellieten die zich al in een baan om de aarde bevinden, leveren ons tot nu toe 6,5 petabyte aan data op", vertelt Aschbacher uit op de website van ESA. Er wordt iedere dag meer data gedownload door Sentinel dan dat er aan foto's wordt geüpload op Facebook. "Het omgaan met deze data is een uitdaging. Maar de enorme hoeveelheid data die door gebruikers wordt gedownload bewijst hoe waardevol deze is."

Naar verwachting zal de missie van de satelliet zo'n zeven jaar duren. Komende maanden zullen nog twee extra satellieten gelanceerd worden