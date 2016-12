Accel en Napcom fuseren

Accel heeft zijn hoofdzetel in Edegem en een vestiging in Herentals, Napcom heeft zijn activiteiten in Minderhout. Door de samenvoeging gaan beide bedrijven voortaan verder onder de naam Accel, maar de drie kantoren blijven wel behouden.

Het fusiebedrijf wordt geleid door Marc De Swaef en legt zich vooral toe op Ict-diensten voor kmo's in de provincie Antwerpen die weinig of geen eigen IT-ondersteuning hebben. Daarbij specialiseert het zich ook in cloud- en SaaS-oplossingen.

Samen telt Accel voortaan 45 werknemers en ondersteunen ze 876 bedrijven, goed voor 7.600 gebruikers. Daarbij biedt het bedrijf onder meer het volledige IT-beheer aan, inclusief een servicedesk.