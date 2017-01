Acer komt met peperdure gaminglaptop

Met een gebogen 21-inch scherm is de laptop niet bepaald klein te noemen, maar met een resolutie van 2560x1080 pixels en een refresh rate van 120Hz krijg je wel een van de beste laptopschermen van het moment tot je beschikking.

Het 'slagschip' wordt aangedreven door een Intel Core i7-processor met twee GeForce 1080 GPU's. Daar komt nog bij dat er standaard 64GB RAM werkgeheugen is ingebouwd en je de mogelijkheid hebt om tot vijf harde schijven in te bouwen. Ook met de keuze voor het toetsenbord heeft Acer rekening gehouden met gamers. Er zit een mechanisch klavier in met Cherry MX Brown-key switches.

Om de Predator 21 X in je bezit te krijgen, moet je nog heel even geduld hebben. Acer hoopt de laptop in februari in de schappen te hebben liggen. Een stevige tas is wel aan te raden want de Predator 21 X weegt bijna 9 kilo.

Schermen met eye-tracking

Naast de gaminglaptop toont het bedrijf ook de Acer Predator Z301CT, een 21:9 curved monitor met eye-tracking van Tobii. De oogtracker moet daarbij aanvullend werken op de muis en het toetsenbord tijdens het gamen. Het scherm heeft een refresh rate van 200 Hz, een reactietijd van 4 ms en een kijkhoek van 178 graden. De prijs en beschikbaarheid staan nog niet vast.

De Predator XB2 serie (zonder eye-tracking en curved scherm) mikt dan weer op een zeer hoge refresh rate van 240 Hz en een reactietijd van 1 milliseconde. Het toestel is er 24,5 inch en 27 inch. Deze zijn vanaf april beschikbaar voor respectievelijk 629 en 699 euro.

Betaalbare gaminglaptops

Waar de bovenstaande gaminglaptop het bovenste van het marktsegment bespeelt zijn er ook meer betaalbare toestellen. De Acer Aspire V Nitro heeft een Geforce GTX 1060 grafische kaart en is er vanaf 999 euro. De Aspire VX15 doet het met een GTX 1050/1050TI kaart aan 949 euro en de Aspire GX desktopreeks bevat een GeForce GTX 1070 kaart en begint bij 999 euro.

Chromebook

Voor wie minder gaminggeweld nodig heeft lanceert het bedrijf de Acer Chromebook 11 N7 met morsbestendig toetsenbord, valbestendigheid tot 122 cm, een batterijduur van 12 uur, gewicht van 1,35 kg en een 11,6 inch scherm, optioneel met aanraakfunctionaliteit. Deze is in België beschikbaar vanaf maart vanaf 249 euro.