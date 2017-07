Actiegroep sleept Trump voor de rechter voor blokkeren van Twitter-accounts

Een actiegroep verbonden aan de Columbia University heeft klacht neergelegd tegen Donald Trump. Hij, of één van zijn medewerkers, blokkeerde hun Twitter-accounts nadat ze kritisch of spottend hadden gereageerd op enkele van zijn tweets. Volgens hen is dat een schending van het recht op vrije meningsuiting en probeert de Amerikaanse president zo elke vorm van kritiek in de kiem te smoren.

De groep haalt ook aan dat Trumps tweets door zijn woordvoerder Sean Spicer bestempeld worden als 'officiële communicatie van de president'. Het account van Donald Trump is dan ook 'een belangrijke bron van nieuws en van overheidsinformatie geworden', meent de voorzitter van de actiegroep. 'Het Witte Huis handelt onrechtmatig als het mensen van dit forum weert, gewoon omdat ze het niet eens zijn met de president. Het feit dat Trump accounts blokkeert, zou voor iedereen een zorg moeten zijn', klinkt het.

Het privéaccount van de president, @realDonaldTrump, heeft zowat 33,7 miljoen volgers. De officiële presidentiële pagina @POTUS telt er 'maar' 19,3 miljoen.