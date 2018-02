Adecco neemt digitale rekruteerder over

Hoeveel Adecco betaalt voor de overname is niet bekend. Vettery bestaat sinds 2014 en is vandaag vooral actief in zeven Amerikaanse grootsteden. De overname moet de internationale groei van Vettery versnellen. Oprichters Bret Adcock en Adam Goldstein blijven hun bedrijf leiden binnen de Adecco-groep.

Momenteel beheert het zo'n vierduizend werknemersprofielen voor IT, sales en finance. De opzet van het bedrijf is om de tijd vooraleer iemand wordt aangenomen te verkleinen en dit met behulp van machine learning algoritmes om bepaalde talenten te herkennen en zo geschikte kandidaten voor te stellen.