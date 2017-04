Adidas wil 3D-geprinte schoenen in massaproductie

Veel sportschoenenproducenten zoals Nike, New Balance en Under Armour hebben al op kleinere schaal geëxperimenteerd met 3D-printen. Adidas is echter de eerste die de technologie naar het grote publiek wil brengen.

Om de schoenen te maken is het een partnerschap aangegaan met de Amerikaanse start-up Carbon. De technologie werkt door een soort vloeistof uit polymeerhars te bestralen met ultravioletlicht tot de ze de gewenste vorm aanneemt. Nadien wordt het object in een oven geplaatst om zijn vastheid te verkrijgen. Dit jaar hoopt Adidas vijfduizend exemplaren van de Futurecraft 4D te verkopen. Tegen het einde van 2018 wil het bedrijf meer dan 100 000 paar schoenen produceren.

De voorlopig beperkte productie komt doordat het bedrijf nu nog anderhalf uur nodig heeft om een zool te printen. Volgend jaar moet die tijd gereduceerd zijn naar twintig minuten. Het grootste voordeel van deze aanpak is dat het een meer geïndividualiseerde aanpak toelaat bij het produceren van sportschoenen.