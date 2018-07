Adobe komt met Photoshop voor iPad

De app moet in oktober worden onthuld en in de loop van volgend jaar zou hij op de markt moeten komen, als de ontwikkeling goed verloopt. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen rond het bedrijf. Adobe heeft al zijn programma's in de afgelopen jaren verplaatst naar de cloud. Klanten kopen niet meer het feitelijke programma, maar betalen een abonnement om de diensten te kunnen gebruiken. Daarbij richt Adobe zich niet alleen op professionals in de media, maar ook op hobbyisten die liever op mobiele apparaten werken dan op pc's.

Adobe-topman Scott Belsky bevestigt dat het bedrijf Photoshop op andere platforms wil brengen, maar wil geen details geven. ,,Er is heel veel nodig om een product als Photoshop te laten werken op een modern apparaat als de iPad.''