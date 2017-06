Adobe koopt virtual reality technologie

De Skybox-toolset van Mettle is ontworpen voor post-videoproductie in Adobe Premiere Pro CC en Adobe After Effects CC. Adobe koopt de toolset van Mettle en zal de plug-in nu standaard in toekomstige versies van Premiere Pro en After Effects integreren. Skybox vult zo de bestaande 360/VR cinematic productietechnologie van Adobe Creative Cloud aan.

Een van de oprichters van Mettle, Chris Bobotis, treedt ook in dienst bij Adobe. Chris heeft meer dan 25 jaar ervaring en moet Adobe met extra kennis voeden over 360-graden video en virtual reality. 360/VR wordt steeds meer omarmd door ontwerpers, wereldwijde merken en media- en entertainmentbedrijven. Zij zoeken naar end-to-end workflows voor dit nieuwe, populaire medium. Met deze demarche bewijst Adobe dat het vast van plan is om een van de belangrijke leveranciers voor deze relatief nieuwe workflows te worden.

Mettle ontwierp trouwens in 2010 ook al FreeForm voor Adobe After Effects. Op dit moment worden Mettle's plugins al gebruikt door ronkende namen als The New York Times, CNN, HBO, Google, YouTube, Discovery VR, DreamWorks TV, National Geographic, Washington Post, Apple en Facebook.