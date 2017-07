Adobe maakt in 2020 een einde aan Flash

Met Flash, dat in 1996 verscheen, had Adobe jarenlang de onofficiële standaard voor video en multimedia in handen. De laatste jaren nam de populariteit echter af na verschillende beveiligingsproblemen. In 2014 bezocht nog 80 procent van de Chrome-gebruikers elke dag een website met Flash, nu is dat nog slechts 17 procent.

Nu de hoogdagen van Flash voorbij zijn, heeft maker Adobe aangekondigd dat het eind 2020 stopt met de ondersteuning en ontwikkeling ervan. Meteen daarop maakte Google bekend dat Chrome vanaf 2020 geen Flash meer zal ondersteunen. Ook Facebook liet weten haar Flash-ondersteuning stop te zullen zetten en vraagt de ontwikkelaars van spelletjes op haar platform om alternatieven te gebruiken.

Steve Jobs was geen fan

Het gebruik van Flash werd al eerder door Adobe afgeraden. Behalve een veiligheidsrisico, trekt de plug-in ook batterijen leeg. Dat was vooral een probleem op mobiele apparaten, waardoor Android en iOS Flash niet ondersteunden. Wijlen Apple-oprichter Steve Jobs was een van de bekendste criticasters van Flash. Na een hoogoplopende discussie schreef hij een open brief waarin hij het blokkeren van de technologie op de iPhone verdedigde.

Het einde van een tijdperk

Adobe geeft in haar mededeling toe dat open standards zoals HTML5, WebGL en WebAssembly tegenwoordig betere alternatieven zijn. Daarmee valt het doek over het tijdperk van de plug-ins. Die waren ooit een uitstekende manier om primitieve browsers over meer multimediacapaciteiten te laten beschikken. De laatste jaren kunnen browsers zelf eenvoudig filmpjes afspelen, onder meer door HTML5. Tien jaar geleden was dat veel moeilijker en was het installeren van Flash vaak het standaard alternatief. Mogelijk zou YouTube nooit kunnen doorgebroken zijn zonder Flash. Toen YouTube twee jaar geleden Flash verving door HTML5, leek het einde van Flash dan ook al in zicht. Over drie jaar belandt de technologie definitief op de schroothoop.