AFAS België heeft nu twee directeurs

AFAS België splitst de rol van directeur voortaan in twee. Robert Koelman, die al sinds 2010 de Belgische tak van de erp-softwareleverancier leidt, krijgt versterking van Machiel Den Decker. Die laatste krijgt de volledige verantwoordelijkheid over operations.

Het Nederlandse AFAS startte in 2009 met een Belgische vestiging in Mechelen, met Koelman aan het hoofd, en is sindsdien gestaag gegroeid. De stoelendans moet Koelman de kans geven zich volledig toe te leggen op sales en marketing en zo sneller de omzet te vergroten. "Als directeur was ik vroeger verantwoordelijk voor alles. Van het kleinste detail tot de grootste binnenkomende order. Da's prima in een team van drie man, maar nu lukt dat niet meer", zegt Koelman daarover in een persbericht. De omzet steeg ondertussen van een klein miljoen naar vier miljoen euro in 2016. "Volgend jaar mikken we op vijf miljoen euro omzet", aldus Koelman. "In 2020 moet dat tien miljoen zijn."

Machiel Den Dekker werkt al sinds 2007 voor AFAS, eerst als erp consultant, vervolgens als operations manager. Dat laatste gaat hij dus nu als directeur verder doen. "Dit is nodig om onze groei te verzekeren", zegt Den Dekker. "Wij doen geen overnames en kunnen dus enkel groeien op eigen kracht. En dat lukt alleen als we onze bestaande klanten tevreden houden en nieuwe business aantrekken. Dat eerste is nu volledig mijn eindverantwoordelijkheid. Voor het tweede is Robert de aanjager."