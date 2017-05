AFAS Software België gooit management om

Robert Koelman, commercieel directeur AFAS Software België, die eerder deze maand nog de Data News HR Solutions Award for Excellence in ontvangst mocht nemen, verlaat het bedrijf. Hij was zevenenhalf jaar actief binnen de onderneming en zou nu zelf als ondernemer willen starten. In zijn plaats komt een nieuwe managementstructuur.

Directeur Machiel den Dekker blijft verantwoordelijk voor het operationele luik en neemt voortaan ook de Marketing & Sales voor zijn rekening. Daarnaast komen er drie managers aan boord die elk een afdeling aansturen: Consulting, Support & Opleiding en Sales. De nieuwe structuur gaat in op 1 juni.

Het is niet de eerste keer dat AFAS met managementstructuren experimenteert. In december stelde het Machiel den Dekker en Robert Koelman nog aan als een directeursduo. "AFAS België is altijd een horizontale organisatie geweest. Ik ben verantwoordelijk voor het operationele luik, zeg maar de inhoud van onze software," zegt Machiel den Dekker, "Robert was verantwoordelijk voor marketing en sales. We verfijnen nu onze structuur om onze dienstverlening nóg beter te maken en om doorgroeimogelijkheden te geven aan onze mensen. We trekken bewust geen externen aan om die managementfuncties in te vullen, maar geven kansen aan onze mensen."

AFAS België, gevestigd in Mechelen, wil tegen 2020 een omzet van tien miljoen euro realiseren, een verdubbeling tegenover 2016.