'Afbeelding weergeven'-knop is niet meer in Google

Google wil gebruikers van de 'Afbeeldingen'-zoekfunctie niet langer via een aparte URL naar een afbeelding leiden, maar hen aanmoedigen om voortaan de knop 'bezoeken' te gebruiken.

Het bedrijf heeft daar twee belangrijke redenen voor. In de eerste plaats lokt het mensen sneller naar websites, waardoor Google meer kan verdienen met haar advertenties. Dat levert een win-winsituatie voor zowel de website-bezitters, de adverteerders als de zoekgigant zelf.

Langs de andere kant dwingt het gebruikers ook om elke afbeelding in haar context te zien. Op die manier zou je beter stil moeten staan bij gebruiksrechten alvorens je zomaar een afbeelding downloadt en hergebruikt voor eigen doeleinden.

Toch laat Google nog een achterpoort open. Pc-gebruikers krijgen niet langer de knop 'afbeelding weergeven' te zien, maar toch kunnen zij via het rechtermuisknop-menu ervoor kiezen om ze alsnog direct in een nieuw tabblad te openen. Waarom Google ervoor gekozen heeft om die methode te behouden, is niet duidelijk.

Ten slotte kan je in 'Afbeeldingen' niet langer vanuit je zoekresultaten verder zoeken op basis van een gevonden afbeelding. Al kan je ook die beperking omzeilen op de pc met een rechtermuisklik of door een afbeelding meteen naar de zoekbalk te slepen.

Today we're launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they're on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD