Afsprakenplatform Doctena neemt Sanmax over

Het van oorsprong Luxemburgse platform nam eerder ook het Belgische DocBook en het Duitse Doxter over. Recent kwam daar nog het medische boekingssegment van het ook al Duitse Terminland bij, en nu is het de beurt aan Sanmax. Dat bedrijf bestaat sinds 1998 en laat gebruikers hun agenda online beheren. Gemiddeld worden er elke maand 700.000 afspraak gemaakt via het Sanmax-platform.

Volgens Doctena maakt nu 3.650 artsen in België, of 10 procent van de Belgische artsen, gebruik van het online boekingsplatform. "Het feit dat 10% van de artsen dezelfde software gebruiken, toont dat het online beheren van afspraken al een standaard is binnen de meeste artsenpraktijken", vertelt Patrick Van de Mosselaer, CEO van Doctena België en Nederland. "Naarmate meer artsen dezelfde oplossing gebruiken, kunnen we ook meer doorverwijzingen faciliteren. Om die reden verwachten we dat er zich meer en meer artsen zullen aansluiten bij Doctena." Hierna wilt Doctena ook ziekenhuizen gaan digitaliseren.