Age of Empires IV: Een welgemikt(?) schot richting nostalgie

Laten we beginnen met de eigenlijke aankondiging: Age of Empires IV komt er aan. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Wel komt het spel naar Windows 10 en er is een aankondigingstrailer.

Tegelijk krijgt de originele Age of Empires, dat dit jaar twintig jaar bestaat, met 'Age of Empires: Definitive Edition' een 4K-versie met enkele verbeteringen zoals onder meer een hogere bevolkingslimiet, in- en uitzoomen, een vernieuwde soundtrack en betere pathfinding.

Toegegeven, bij het horen van dit nieuws slaken we spontaan een 'Wololooo'. Voor liefhebbers van strategiegames is Age of Empires het equivalent van de Nokia 3310. Degelijk gebouwd, oerverslavend, historisch goed onderbouwd en urenlang spelplezier solo of met vrienden.

Twee keer goed, één keer minder

Age of Empires, of AoE voor de vrienden, verscheen voor het eerst in 1997 en verkocht in de jaren nadien zo'n drie miljoen exemplaren. Age of Empires II kon die truc overdoen: het spel werd inhoudelijk en grafisch verder verbeterd en ging meer dan twee miljoen keer over de toonbank.

Age of Empires III zette die traditie door in 2005 en hoewel het spel zelf ook zo'n twee miljoen exemplaren verkocht, waren de reacties lauwer. Het spel zat goed in elkaar, maar fans van AoE en AoEII waren verdeeld. Te veel vernieuwing en te weinig van de klassieke Age of Empires elementen deden het echte AoE-gevoel vervagen.

Dat laatste wordt bevestigd door Bruce Shelley, oprichter van Ensemble Studios, het bedrijf dat samen met Microsoft de Age of Empires-reeks maakte. In een interview met Kotaku zei hij in 2011 dat AoEIII veel nieuwe ideeën had en graag wilde innoveren. Maar dat dit leidde tot overdaad. "Ik denk dat we te veel wilden doen", klinkt het. Volgens hem waren de ontwikkelaars aan het einde van de rit er zelf van bewust dat ze te fel hadden afgeweken van het origineel.

Niet onbelangrijk voor wie destijds Age of Empires speelde: Ensemble Studios werd in 2009 opgedoekt. Het nieuwe spel wordt gemaakt door Relic Entertainment. Shelley zelf werkt intussen voor Zynga.

Nostalgie op Steam

Age of Empires III is dan ook de hoofdreden dat we ons nostalgisch hart vasthouden voor hoofdstuk IV. De kans bestaat dat ook dit een spel wordt dat hooguit de merknaam en een paar elementen uit het origineel leent om vervolgens vooral geld uit uw zakken te slaan.

Maar we hebben terechte hoop dat Microsoft en Relic Entertainment intussen beter weten. Zo werd Age of Empires II enkele jaren geleden al opnieuw uitgebracht in een HD-versie op Steam. Een schot in de roos, want wie als puber het spel speelde op zijn oude Pentium 3, kan voor een handvol euro's die nostalgie herbeleven in betere kwaliteit op een moderne pc. De ontwikkelaars weten dus goed genoeg dat nostalgie uit de jaren negentig aanslaat. Net zoals Middeleeuwse taferelen overigens.

Op dit moment is er bitter weinig bekend over de inhoud van het spel, maar laten we hopen dat Relic en Microsoft het moeilijke evenwicht tussen nostalgie en vernieuwing kunnen vinden. Anders dreigen we tot het einde der dagen te zuchten over hoe geweldig Age of Empires wel was, terwijl we voor de vijfde keer een remake aanschaffen.