Inovelan is een kmo uit het noorden van Frankrijk. Het bedrijf ontwikkelde toepassingen rond het beveiligd delen van patiënteninformatie en rond telegeneeskunde (waarbij dokters vanop afstand een diagnose stellen, red.). Inovelan is hierin marktleider in Frankrijk.

"Door de overname wordt de portfolio rond geïntegreerde zorg van Agfa-Gevaert Healthcare versterkt", staat in het persbericht. Financiële details werden niet vrijgegeven.