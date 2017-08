Agfa onderzoekt of HealthCare IT alleen verder kan

Het beeldvormingsbedrijf uit Mortsel laat weten dat de raad van bestuur aan het management heeft gevraagd om te bestuderen hoe HealthCare IT georganiseerd kan worden in een aparte structuur binnen de Agfa-Gevaert groep.

Door de activiteiten los te trekken van andere structuren zou HealthCare IT zich meer kunnen focussen op grote aantrekkelijke markten. Tegelijk geeft het ook de andere afdelingen, zoals Agfa Graphics, Agfa Specialty Products en de Imaging-activiteiten meer groeimogelijkheden.

De afsplitsing is echter nog niet voor meteen. "De studie is nu opgestart, maar zal ook enige tijd in beslag nemen," nuanceert een woordvoerder van het bedrijf. Of een afsplitsing effectief nuttig is, maar ook hoe zo'n nieuwe entiteit er zou uitzien, wordt nu onderzocht.

Wel is er geen sprake van verkoopplannen. "Het is een studie om HealthCare IT binnen de groepsstructuur een aparte plaats te geven, niet om ze te verkopen," klinkt het.