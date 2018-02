Agoria: 'Niet Brussel maar Luik of Antwerpen worden eerste steden met 5G'

Begin deze maand riepen de zeven grootste telecomoperatoren van het land samen met Agoria al op tot een 'New Deal'. De telecomsector is bereid volop te blijven investeren in digitale netwerken en diensten, maar vraagt dat de overheid daarvoor het kader schept.

Een van de pijnpunten zijn de strenge stralingsnormen in de hoofdstad. Hierdoor dreigt Brussel in de toekomst niet de eerste stad van het land te zijn met de volgende generatie van mobiel internet die momenteel in ontwikkeling is, en een witte vlek te worden bij de 5G-uitrol. Bijgevolg kan Brussel 'heel wat nieuwe jobs mislopen' en 'moeten investeerders uitwijken' naar de andere gewesten of het buitenland.

De Brusselse stralingsnorm - die ook bij de de 4G-uitrol parten speelde - is volgens Agoria vijftigmaal strenger dan de internationale standaard.

'5G biedt enorm economisch voordeel'

Het netwerk - 100 keer sneller dan 4G - is volgens de sector net nodig omdat het datagebruik fel stijgt en zal blijven stijgen, voor toepassingen op de smartphone, de uitbouw van een smart city enzovoorts. Regio's en steden die als eerste 5G hebben, hebben volgens de technologiesector een 'enorm economisch voordeel'.

Agoria vreest dat de achterstand later niet meer te overbruggen valt terwijl elders in binnen- en buitenland wel geïnvesteerd wordt in de nieuwe netwerken. Agoria wijst er tot slot op dat de Europese Commissie met haar 5G-actieplan wil dat dat elke lidstaat tegen 2020 een stad voorstelt waar 5G mogelijk is. 'In ons land zou Brussel de eerste stad worden met 5G. En de investeringsplannen moeten nu gedaan worden om klaar te zijn in 2020. Maar het Brussels gewest treuzelt.'