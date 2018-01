Agoria: 'Vlaanderen moet steun voor ontwikkeling militaire technologie toelaten'

"Laat ons voor specifieke militaire projecten rond onderzoek en ontwikkeling overheidssteun toelaten in kader van internationale programma's", luidt de oproep van Agoria. Om dat mogelijk te maken is een aanpassing nodig van de richtlijn uit 1999 van voormalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande aan het Vlaams wetenschapsinstituut IWT. Die legt vast dat de Vlaamse overheid geen onderzoeksprojecten van bedrijven of universiteiten mag steunen die een link hebben met de militaire sector.

'Vlaanderen dreigt Europese onderzoekssteun mis te lopen'

"We zijn bijna twintig jaar later en een bijsturing is broodnodig", zegt Demuynck. "Wanneer Vlaanderen zijn beleid qua steun voor militaire technologie niet grondig bijstuurt en zich op dit vlak ook niet aligneert met de strategie van de andere Europese landen, zal het zich niet kunnen handhaven als innovatieve topregio. Zeker nu Europa een groot onderzoeksfonds heeft gecreëerd voor militaire ontwikkelingsprojecten en de lidstaten militair nauw gaan samenwerken", zegt de topman van Agoria. "Bedrijven en universiteiten dreigen tientallen miljoenen euro's aan Europese onderzoekssteun mis te lopen, maar ook de innovatieve economische activiteit die uit het onderzoek zal voortkomen."

Volgens Demuyck komt die steun niet alleen de militaire industrie ten goede, maar ook de burgers. "De grens tussen civiele en militaire technologie is vaak moeilijk te trekken", luidt het. Hij verwijst daarbij naar voorbeelden als cybersecurity, 3D-printing of hoogtechnologische beeldverwerking.