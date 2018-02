AI-kickertafel leert bij van spelers

De kickertafel is voor alle duidelijkheid geen commercieel product. Het gaat om een project dat op enkele dagen tijd in elkaar werd gezet tijdens de hackathon op Bosch Connected World in Berlijn, waar enthousiastelingen en Bosch-medewerkers samen de mogelijkheden rond IoT en kunstmatige intelligentie aftasten.

De tafel zelf wordt motorisch aangedreven. Maar de kunst zit hem vooral in hoe de machine reageert. Een camera bovenaan de tafel (te zien op 1 minuut in de video) registreert aan 90 FPS de handelingen van de menselijke tegenstander en leert de machine zo accurater te reageren.

Ook de veiligheid speelt mee. Zo merk je in de video twee langwerpige sensoren langs de buitenkant. Die zorgen er voor dat de kickertafel meteen stopt zodra iemand een hand in de buurt van het speelveld brengt.

Tijdens de demo was het AI-voetbalteam niet helemaal onoverwinnelijk. Maar de mechanische tegenstrever bood, na een leer- en ontwikkeltijd van drie dagen, wel volwaardige tegenstand voor de aanwezige uitdagers.