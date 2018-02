Airbnb gaat uitbaters screenen en focust op groepsreizen

Airbnb heeft donderdag haar toekomstplannen blootgelegd tijdens een persconferentie in San Fransisco. Het bedrijf stelt ten eerste nieuwe types van accommodaties voor. Voorlopig kon je enkel kiezen om in een gedeelde ruimte, een privékamer of een hele privéwoning te verblijven. Daar voegt het bedrijf nu B&B's, boetiekhotels, vakantiehuizen en unieke locaties aan toe. Boetiekhotels zijn charmehotels met een bijzondere sfeer, en onder 'unieke locaties' verstaat Airbnb bijvoorbeeld een boomhut als logement.

Een andere nieuwigheid is de focus op grotere groepen. Momenteel is het nog erg onhandig om via het platform op zoek te gaan naar verblijfplaatsen die geschikt zijn voor grotere groepen. Airbnb laat daarom haar gebruikers zoeken voor groepsaangelegenheden zoals: trouwfeesten, groepsuitstapjes en etentjes.

Geen onaangename verrassingen

De website wil daarnaast ook werken aan haar reputatie. Ze wil dat gebruikers met meer vertrouwen een verblijf kunnen boeken. Om die reden komen er nu kwaliteitscontroles bij hosts en woningen. Als een accommodatie en verhuurder als 'betrouwbaar' worden beschouwt, komt er een speciale vermelding op het profiel van die gebruiker. Verder geven controleurs ook tips aan de uitbaters, waardoor ze de kwaliteit van hun accommodatie nog verder kunnen verbeteren, en er wordt ook professioneel fotomateriaal gemaakt van een locatie.

De bedoeling van die maatregeling is dat gebruikers er zo zekerder van kunnen zijn dat ze tijdens hun verblijf niet voor onaangename verrassingen zullen komen te staan. Voorlopig zegt Airbnb dat het al zo'n 2.000 profielen in 13 verschillende steden heeft gecontroleerd. Het is nog niet duidelijk op welke schaal het bedrijf die controles wil uitbreiden in de toekomst.