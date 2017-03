Airbnb haalt miljard dollar extra op

Airbnb heeft de nieuwe investeringsronde opgegeven bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het bedrijf gaat het opgehaalde geld waarschijnlijk gebruiken om wereldwijd verder te groeien. Zo zouden er plannen zijn om stevig te investeren in China.

Daarnaast gebruikt het bedrijf zijn uitgebreide kapitaal om zijn activiteiten uit te breiden. Zo kocht het de betalingsstart-up Tilt en een manager voor vakantiehuisjes: Luxury Retreat. Airbnb begon ooit als kamerverhuurdienst maar is de laatste tijd steeds meer een reisbureau geworden. Het wil onder meer 'ervaringen' gaan aanbieden, en stadsbezoeken. Verder zouden er plannen zijn om langdurig verhuur en het boeken van vliegtickets aan te bieden.

Sinds zijn lancering in 2008 is Airbnb al stevig gegroeid. Het is nu beschikbaar in zo'n 65.000 steden. Het bedrijf maakt geen financiële cijfers bekend, maar zou wel voor het eerst winst gemaakt hebben in de tweede helft van 2016. In tegenstelling tot veel andere start-ups, zou Airbnb bovendien geen plannen hebben om naar de beurs te gaan. Met een miljard aan nieuwe investeringen is dat dan ook niet meteen nodig.