Airbnb-verhuur brengt in België meer dan 77 miljoen euro op

Bijna de helft van dat bedrag wordt binnengehaald in Brussel (34 miljoen euro), met de 4.663 panden die voor onze hoofdstad op Airbnb staan. Maar ook in een andere toeristische trekpleister, Brugge, is de Airbnb-markt, met 1.084 beschikbare panden, nu al goed voor 10 miljoen euro per jaar.

Uit de analyse blijkt voorts dat er steeds meer een Airbnb-business ontstaat. In die zes steden blijkt tien procent van de verhuurders niet één, maar twee of meer panden te verhuren via Airbnb. In Brussel heeft die groep zelfs een derde van het Airbnb-aanbod in handen.

Tot slot blijkt uit het onderzoek nog dat vijf op de zes uitbaters in Vlaanderen niet in orde zijn met de nieuwe registratieplicht. Door de nieuwe Vlaamse wetgeving moeten Airbnb-verhuurders zich sinds 1 april registreren. Ze moeten daarbij een brandveiligheidsattest voorleggen, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een eigendomsbewijs of huurovereenkomst van het pand.