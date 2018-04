Al meer dan een miljard oefeningen gemaakt op Vlaams leerplatform Bingel

Tachtig procent van de Vlaamse basisscholen gebruikt momenteel al Bingel en er zijn ook al versies gelanceerd in Brussel/Wallonië, Finland en Zweden. In 2015 werd het project door Data News bekroond als ICT Project of the Year.

Het doel van het leerplatform is om leerlingen op een veilige, motiverende en gepersonaliseerde manier te laten leren en oefenen. Onder meer de spelelementen erin zouden erg gesmaakt worden. Leraren krijgen bovendien een duidelijk beeld van de leerwinst van hun leerlingen en kunnen daarop inspelen. "We zijn overtuigd van de mogelijkheden die digitalisering biedt om het onderwijs te versterken, de leerresultaten te verbeteren en de motivatie van kinderen te verhogen", zegt Winfried Mortelmans, CEO van uitgeverij Van In.

Het platform werd onlangs nog uitgebreid met een app - Bingel Raket - die live individuele opvolging en begeleiding door de leerkracht mogelijk maakt.In die app ziet Mortelmans een katalysator om tablets of chromebooks definitief te laten doorbreken in de klas.

De miljardste oefening werd onlangs gemaakt in gemeentelijke basisschool De Vlieger in het Kempense Kasterlee. De mensen achter Bingel gaan daar vandaag langs om het bereiken van die grens te vieren.