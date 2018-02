Alcatel geeft goedkope smartphones de allure van een vlaggenschip

Alcatel is een van de eersten om op MWC (technisch zelfs twee dagen voor MWC) zijn nieuwe toestellen aan te kondigen. Handig, want zo zijn ze de grote drukte te snel af. Het voormalig Franse bedrijf, nu in handen van TCL (dat bijvoorbeeld ook de licenties voor Blackberry beheert), wilt zichzelf opnieuw uitvinden. Dat zegt Christian Gatti, global president Alcatel Business Division, aan het begin van zijn presentatie.

Het bedrijf gaat traditioneel voor de low end markt, met goedkopere toestellen, en moest het tot voor kort vooral van een jonger publiek hebben. Denk hippe kleurtjes, lichtshows met led's enzovoort. Dat zal dit jaar minder zijn. Alcatel wilt degelijk spul brengen, met een uitzicht en functies die niet (te veel) moeten onderdoen voor de duurdere toestellen.

1, 3 en 5

Hoe ziet dat eruit? De nieuwe toestellen komen in drie reeksen. Eentje die minder kost dan € 100 (de 1-serie), eentje die onder de € 150 kost (de 3-serie), en de 5-serie, die voor zo'n € 229 over de toonbank gaat. Zeer scherp geprijsd dus.

De 1-reeks is van deze drie de budgetoplossing. Deze toestellen komen met een vingerafdruksensor, in versies met enkele of dubbele SIM-kaart. Opvallend is dat de 1 ook in ons land voor het eerst in een versie met de Go Edition van Android Oreo aan boord uitkomt. 'Go' is een uitvoering van Android die we tot nu toe vooral in 'emerging markets' zagen, een lichtgewicht versie die veel efficiënter omgaat met mobiele data, en ook ongeveer de helft van de plaats op je harde schijf van je telefoon inneemt. "Deze versie moet Android sneller maken op 'entry level hardware'," zegt Charlotte Will, de wereldwijde marketingbaas bij Android. Het eerste toestel in de reeks komt in mei naar België.

De 5-reeks springt vooral in het oog door de dubbele frontale camera. Het toestel is dan ook gemaakt voor 'lifestyle', met andere woorden: mensen die veel selfies nemen en die graag delen. Daartoe is de 5 (en de 3-serie) uitgerust met een 'social mode' waarmee je snel foto's neemt en deelt, collages maakt of een klassieke photo booth nabootst. Nog leuk: het toestel kan je ontgrendelen met je gezicht of een vingerafdruksensor, maar die laatste geeft je meteen ook vijf snelkoppelingen. Het is mogelijk om elk van je vingers in te stellen om verschillende apps te lanceren vanop het lock screen. Open je de telefoon dan met je pink, zal hij bijvoorbeeld meteen WhatsApp lanceren. Het eerste toestel ligt in april in de winkel.

De 3-reeks is, zoals het een middenkind betaamt, een mix van de twee. De 3V en 3X krijgen bijvoorbeeld een dubbele camera achteraan mee. Het eerste toestel in deze reeks moet in maart al in ons land verkrijgbaar zijn.

Simganic

Belangrijk aan die nieuwe toestellen is, volgens Alcatel, dat ze er ook mooi uitzien, en toegegeven, de toestellen voelen niet zo goedkoop aan als ze zijn. Vooral de 5 ziet er patent uit. Het toestel doet wat denken aan de Galaxy S7, of een metalen versie van enkele Sony smartphones. Daar zit volgens de hoofddesigner een hele filosofie achter die zowel simplistisch als organisch moet zijn, en nog enkele creatieve woorden, maar uiteindelijk zien de telefoons er gewoon uit als andere telefoons. Goed uitgevoerd wel, met unibody's in plaats van verschillende partjes, veel kleinere bezels of 'randjes' en dus grotere schermen die nu allemaal, over de hele lijn, een aspect-ratio van 18/9 hebben. Ook aan de coating is gewerkt, waardoor de toestellen alvast duurzaam aanvoelen. "Ons nieuwe portfolio ziet er zo goed uit dat het er duurder uitziet dan het echt is," aldus nog Gatti.

Tablets en hotspots

Naast zijn nieuwe smartphones brengt Alcatel ook enkele tablets uit. Het bedrijf, zo zegt Stefan Streit, general manager Global Marketing, gelooft nog rotsvast in het concept, en denkt dat consumenten nog even tablets blijven gebruiken. Die tablets komen in twee smaken. De Alcatel 1T, met schermdiagonaal van 7 inch of 10 inch. De toestellen draaien op Android 8.1 (Oreo) en moeten vooral gezien worden als tweede scherm of entertainmenttoestel. Zo komen ze bijvoorbeeld met een speciale Kids modus, die enkele kindvriendelijke apps voorlaadt en ouders meer controle geeft over wat hun koters op de tablet uitspoken. Beiden hebben ook een bijzonder licht prijskaartje, met een adviesprijs van 69,99 euro voor de 1T 7 en 99,99 euro voor de 1T 10.

Tot slot brengt Alcatel ook nog nieuwe Linkzone producten op de markt, draagbare hotspots die mobiele data omzetten in een wifi-signaal. De CAT12 (€ 179) zou zo downloadsnelheden halen tot 600 Mbit/s, en uploadsnelheden tot 100 Mbit/s. Leuk detail: het toestel kan dubbelen als powerbank om je mobieltje op te laden.