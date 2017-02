Alcatel lanceert A5 smartphone (met dansende kleurtjes)

De meest opvallende van Alcatel's nieuwe smartphones is waarschijnlijk de A5. Het toestel is een redelijk betaalbare smartphone (retailprijs van € 199) met een 5,2 inch-schermpje (1280x720 pixels) en een octacore cpu op Android 6. Het toestel laat zich vooral opmerken door de led-cover waarmee je allerlei lichtshows kunt instellen. De cover kan bijvoorbeeld 'meedansen' met je muziek, of je kan verschillende showtjes opzetten per soort van binnenkomend bericht. Facebook is een blauwe F, Snapchat een gele S enzovoort.

Alcatel vertelt op zijn persconferentie dat het zich als merk niet zozeer op de jongere generatie richt, maar op de 'young at heart'. Dit toestel heeft echter een bijzonder hoog tienergehalte, al kan je er ook gewoon een andere cover bij kopen. We zien onder meer ook sobere plastic covers, en eentje die als luidspreker kan dienen. Naast de A5 lanceert Alcatel op MWC nog twee andere smartphones. De A3 is een betaalbare (€ 149 retailprijs) smartphone met 5 inch hd-scherm en vingerafdrukslot. De U5 is dan weer 'de meest betaalbare 4g-smartphone', volgens Alcatel. Voor een retailprijs van € 99 is hij inderdaad bijzonder betaalbaar, en met zijn 'simple mode', waarbij je alleen je meest gebruikte apps op het scherm ziet, lijkt dit een redelijk goede optie voor het toestel dat je aan je ouders geeft.

Twee-in-een

Windows 10 twee-in-een tablet en laptop met een 11,6 inch full hd-scherm. Onder de motorkap zit 4G LTE, zodat je met een sim-kaart op mobiele data kunt surfen. Alcatel vertelt er, in een mogelijke referentie naar Apple, bij dat de Plus 12 is uitgerust met meerdere poorten, waaronder USB-C, USB-A, micro-HDMI en een audio jack. Verder is het toestel beveiligd met een vingerafdruk, en met zijn 990 gram is het bovendien vrij licht om dragen. Het komt in juli uit voor een retailprijs van € 499.