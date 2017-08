Alexa en Cortana gaan samenwerken

De twee bedrijven werkten er het afgelopen jaar achter de schermen aan en Amazon en Microsoft hebben de samenwerking nu bekendgemaakt. Topmannen Jeff Bezos van Amazon en Satya Nadella van Microsoft denken dat de twee assistenten elk unieke kwaliteiten hebben, waarvan de ander kan profiteren. Als voorbeeld noemt Bezos Cortana's superieure integratie met Outlook, de populaire kalender- en e-mailapplicatie. Door de samenwerking krijgen Alexa-gebruikers antwoorden op sommige van dezelfde vragen die Cortana nu kan beantwoorden, bijvoorbeeld of de baas het volgende budgetoverzicht al heeft.

Mensen die nu Alexa gebruiken, moeten, om Cortana te gebruiken, gaan zeggen: ''Alexa, open Cortana'', gevolgd door hun opdracht. Andersom zal iemand die Cortana gebruikt, ''Cortana, open Alexa'' moeten zeggen.

Goede restaurants

Bezos voorspelt dat mettertijd mensen digitale assistenten, ook wel A.I.'s (artificial intelligence) genoemd, gaan inzetten op dezelfde manier waarop ze nu de ene vriend advies vragen over wandelen en een andere vriend over goede restaurants. ''Ik wil dat ze toegang hebben tot zoveel mogelijk A.I.'s'', aldus Bezos.

De samenwerking ging eind mei van start, nadat Bezos het idee op een bijeenkomst voor topmensen in en om Seattle aan Nadella voorlegde. Die zag het plan wel zitten. Bezos heeft overigens Apple en Google, die ook digitale assistenten hebben, niet benaderd, maar ze zijn volgens hem wel welkom als ze mee willen doen.

De nieuwe vriendschap tussen Cortana en Alexa is wel opmerkelijk, omdat nogal wat grote techbedrijven de digitale assistenten lijken in te zetten als belangrijke differentiator. Het leek er dus even op dat gebruikers een ecosysteem zouden moeten kiezen, zoals ze nu ook al een besturingssysteem kiezen. Als die systemen allemaal vlotjes samenwerken, dan is dat nog niet meteen aan de orde.