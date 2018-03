Alexa laat je niet meer telkens opnieuw 'Hey Alexa' zeggen

Voortaan moet je niet meer telkens voor elke vraag 'Hey Alexa' herhalen. Dat is het resultaat van een nieuwe update die Amazon bij haar bekende spraakassistente heeft doorgevoerd. Alexa is nu in staat om een conversatie te herkennen. De 'follow-up'-modus, zoals hij heet, laat je slechts één keer de aandacht trekken met een spraakcommando.

Als de assistent je vraag heeft beantwoord, zal ze nu haar microfoon gedurende vijf seconden activeren. Die tijd is voorzien om een mogelijke volgende vraag te herkennen, en vervolgens meteen te beantwoorden. Uiteindelijk zal een conversatie met Alexa, dus iets meer gaan gelijken op een gesprek met een menselijk persoon.

Al is het volgens de e-commerce-gigant belangrijk dat Alexa in die vijf seconden je stem kan onderscheiden van achtergrondgeluid, want anders zal ze geen gehoor hebben naar je volgende vraag. Als ze geen (duidelijk) vervolgcommando heeft gehoord, gaat de assistent weer in slaapmodus.

Op Amazons Echo speakers, die nog niet rechtstreeks in België worden geleverd, zal de virtuele assistent een blauw licht tonen nadat ze een vraag heeft beantwoord. Op andere apparaten, zoals smartphones, is er geen visuele indicatie voorzien. Mogelijk zullen in de toekomst ook de assistenten Cortana, Siri en Google Assistant het voorbeeld van de mondige Alexa volgen.